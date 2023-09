Cinés plein air > Top Gun Maverick Avenue des Cerisiers Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des cinés plein air de Saint-Lô, rendez-vous le 16 septembre prochain aux jardins du Val Centre Mersier pour la projection du film « Top Gun Maverick » de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller…

Synopsis :

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices..

Avenue des Cerisiers

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of Saint-Lô’s open-air cinema program, join us on September 16 at the Val Centre Mersier gardens for the screening of Joseph Kosinski’s film « Top Gun Maverick », starring Tom Cruise, Miles Teller…

Synopsis:

After more than thirty years as one of the U.S. Navy’s top fighter pilots, Pete « Maverick » Mitchell continues to push his limits as a test pilot. He refuses to move up in rank, as this would mean giving up flying. He is tasked with training a detachment of young Top Gun school graduates for a special mission no pilot would ever have imagined. On this mission, Maverick meets Lieutenant Bradley ?Rooster? Bradshaw, the son of his late friend, navigator Nick ?Goose? Bradshaw. Faced with an uncertain future, haunted by his own ghosts, Maverick must confront his worst nightmares on a mission that demands the greatest of sacrifices.

En el marco de la programación de cine al aire libre de Saint-Lô, acuda el 16 de septiembre a los jardines del Val Centre Mersier para asistir a la proyección de la película de Joseph Kosinski « Top Gun Maverick », protagonizada por Tom Cruise, Miles Teller…

Sinopsis:

Después de más de treinta años como uno de los mejores pilotos de caza de la Marina estadounidense, Pete « Maverick » Mitchell sigue superando sus límites como piloto de pruebas. Se niega a ascender de rango, ya que esto significaría dejar de volar. Se le encarga entrenar a un destacamento de jóvenes graduados de la escuela Top Gun para una misión especial que ningún piloto habría imaginado jamás. En esta misión, Maverick conoce al teniente Bradley ?Rooster? Bradshaw, el hijo de su difunto amigo, el navegante Nick « Goose » Bradshaw. Enfrentado a un futuro incierto, perseguido por sus fantasmas, Maverick tendrá que enfrentarse a sus peores pesadillas durante una misión que requerirá el mayor de los sacrificios.

Im Rahmen der Freiluftkinos von Saint-Lô treffen Sie sich am 16. September in den Gärten des Val Centre Mersier zur Vorführung des Films « Top Gun Maverick » von Joseph Kosinski mit Tom Cruise, Miles Teller…

Synopsis:

Nachdem er über dreißig Jahre lang einer der besten Kampfpiloten der US-Marine war, geht Pete ?Maverick » Mitchell als Testpilot immer wieder an seine Grenzen. Er weigert sich, seinen Dienstgrad zu erhöhen, da er dann das Fliegen aufgeben müsste. Er wird beauftragt, eine Truppe junger Absolventen der Top-Gun-Schule für einen Spezialauftrag auszubilden, den sich kein Pilot jemals hätte vorstellen können. Bei dieser Mission trifft Maverick auf Leutnant Bradley Rooster? Bradshaw, den Sohn seines verstorbenen Freundes, des Navigators Nick ?Goose? Bradshaw. Maverick steht vor einer ungewissen Zukunft, wird von seinen Geistern verfolgt und muss sich seinen schlimmsten Albträumen stellen.

