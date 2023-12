Vide grenier solidaire Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00 . Organisé par l’association ‘MJ pour l’enfance’, accompagné d’un groupe d’étudiants de l’IUT de Brest, département GEA, dénommé ‘Eau-bjectif Bénin’. Cet événement permettra d’apporter un soutien financier au groupe d’étudiants dans leur recherche de fonds en vue de la construction d’un puits ou d’un forage dans une école béninoise.

Restauration sur place : crêpes, gâteaux, buvette (sandwichs pour les exposants).

Un point de collecte sera mis en place pour que vous puissiez déposer vos anciens vêtements, jouets, livres, matériel scolaire, équipements sportifs, etc.

6 € le mètre linéaire. .

Avenue des Carmes Salle Isidore Daniélou

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

