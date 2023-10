Les 4 saisons du Parc version automne Avenue des Canadiens Rouen, 14 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

À chaque saison, le parc naturel urbain du Champ des Bruyères s’anime le temps d’un week-end : des ateliers, balades, expositions, rencontres pour petits et grands… Le parc s’animera aux couleurs de l’automne les 14 et 15 octobre 2023.

Ces deux journées visent à

sensibiliser à l’environnement, à l’alimentation saine et locale et au jardinage durable, par

l’intermédiaire d’ateliers, de chantiers participatifs et de visites dédiées à un public familial.

La ferme pédagogique ouvrira ses portes au public sur la journée du samedi..

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Avenue des Canadiens Parc naturel urbain du Champ des Bruyères

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Every season, the Champ des Bruyères urban nature park comes alive for a weekend: workshops, walks, exhibitions, meetings for young and old alike? The park will come alive with the colors of autumn on October 14 and 15, 2023.

The aim of these two days is to

raise awareness of the environment, healthy local food and sustainable gardening, through

through workshops, participatory workcamps and family visits.

The educational farm will be open to the public on Saturday.

Cada temporada, el parque natural urbano Champ des Bruyères cobra vida durante un fin de semana: talleres, paseos, exposiciones, encuentros para grandes y pequeños.. El parque cobrará vida con los colores del otoño los días 14 y 15 de octubre de 2023.

El objetivo de estas dos jornadas es

sensibilizar sobre el medio ambiente, la alimentación sana y de proximidad y la jardinería sostenible, mediante

a través de talleres, proyectos participativos y visitas familiares.

La granja educativa estará abierta al público el sábado.

Zu jeder Jahreszeit wird der städtische Naturpark Champ des Bruyères für ein Wochenende zum Leben erweckt: Workshops, Spaziergänge, Ausstellungen, Treffen für Groß und Klein? Am 14. und 15. Oktober 2023 wird der Park in den Farben des Herbstes erstrahlen.

Diese beiden Tage sollen

das Bewusstsein für die Umwelt, gesunde und lokale Lebensmittel und nachhaltiges Gärtnern zu schärfen, durch

durch Workshops, Mitmachaktionen und Besichtigungen, die sich an Familien richten.

Der Lernbauernhof wird am Samstag für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche