Terrain d’aventure des Bruyères Avenue des Canadiens Rouen, 10 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Un terrain d’aventure, qu’est-ce que c’est ?

Directement inspirés des « junk playground », aires de jeux improvisées dans des espaces bombardés de villes européennes après la Seconde Guerre Mondiale, les terrains d’aventure placent l’enfant comme usager, concepteur et constructeur. Jeu et « faire » sont envisagés comme des modes de pensée et d’aménagement de l’espace et se posent en rupture avec la réalité sécuritaire et standardisée que proposent les aires de jeu qui équipent les villes françaises.

Le projet imaginé en collaboration avec le collectif yakafokon, accompagnera les enfants de 6 à 16 ans dans la construction de cette aire de jeux pas comme les autres. Après avoir passé un « permis de bricoler », les enfants seront en autonomie pour appliquer différents savoir-faire et laisser leur imagination s’exprimer pour créer de toutes pièces cabanes, mobiliers… Dans cet espace à inventer, ils ont accès à des outils et des matériaux de récupération, pour jouer librement, créer des œuvres éphémères… et même les détruire s’ils en ont envie, le tout sous la surveillance bienveillante de professionnels.

Pour les enfants de 6 à 16 ans.

Vendredi 2023-07-10 14:00:00 fin : 2023-08-04 19:00:00. .

Avenue des Canadiens Parc naturel urbain du Champ des Bruyères

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What is an adventure playground?

Directly inspired by the junk playgrounds improvised in bombed-out areas of European cities after the Second World War, adventure playgrounds place the child as user, designer and builder. Play and « doing » are seen as ways of thinking about and planning space, and stand in stark contrast to the safe, standardized reality of the playgrounds found in French towns and cities.

The project, devised in collaboration with the yakafokon collective, will involve children aged 6 to 16 in the construction of a playground like no other. After passing a « DIY permit », the children will be free to apply different skills and let their imaginations run riot as they create huts, furniture, etc. from scratch In this space to be invented, they have access to tools and recycled materials, to play freely, create ephemeral works? and even destroy them if they feel like it, all under the watchful eye of professionals.

For children aged 6 to 16

¿Qué es un parque infantil de aventuras?

Inspirados directamente en los « junk playground », espacios de juego improvisados en las zonas bombardeadas de las ciudades europeas tras la Segunda Guerra Mundial, los parques infantiles de aventura sitúan al niño en el papel de usuario, diseñador y constructor. El juego y el « hacer » se consideran formas de pensar y desarrollar el espacio, y contrastan con la realidad segura y estandarizada de los parques infantiles de las ciudades francesas.

El proyecto, ideado en colaboración con el colectivo yakafokon, ayudará a niños de 6 a 16 años a construir un parque infantil sin igual. Tras pasar un « permiso de bricolaje », los niños serán libres de aplicar diferentes habilidades y dar rienda suelta a su imaginación creando casetas, mobiliario, etc. desde cero En este espacio por inventar, tendrán acceso a herramientas y materiales reciclados para jugar libremente, crear obras efímeras… e incluso destruirlas si lo desean, todo ello bajo la atenta mirada de los profesionales.

Para niños de 6 a 16 años

Was ist ein Abenteuerspielplatz?

Abenteuerspielplätze sind direkt von den « Junk Playgrounds » inspiriert, improvisierten Spielplätzen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den zerbombten Räumen europäischer Städte eingerichtet wurden, und stellen das Kind als Nutzer, Planer und Konstrukteur in den Mittelpunkt. Spiel und « Tun » werden als Denk- und Gestaltungsweisen des Raums betrachtet und stellen einen Bruch mit der sicheren und standardisierten Realität dar, die die Spielplätze in den französischen Städten bieten.

Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv yakafokon entwickelt wurde, begleitet Kinder zwischen 6 und 16 Jahren beim Bau eines Spielplatzes, der nicht wie jeder andere ist. Nachdem die Kinder einen « Bastelführerschein » gemacht haben, können sie selbstständig verschiedene Fertigkeiten anwenden und ihre Fantasie spielen lassen, um Hütten und Möbel aus dem Nichts zu erschaffen In diesem Raum, den sie selbst erfinden können, haben sie Zugang zu Werkzeugen und Altmaterial, um frei zu spielen, vergängliche Kunstwerke zu schaffen und sie sogar zu zerstören, wenn sie Lust dazu haben, und das alles unter der Aufsicht von Fachleuten.

Für Kinder von 6 bis 16 Jahren

