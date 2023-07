Bourse Militaria Avenue des Canadiens Le Tréport, 30 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

2ème plus grande bourse de « Haute-Normandie ».

Expo de véhicules militaires et civils, ambiance musicale des années 40, buvette, sandwicherie..

2023-07-30 09:00:00 fin : 2023-07-30 15:00:00. .

Avenue des Canadiens Salle Serge Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



2nd largest bourse in « Haute-Normandie ».

Exhibition of military and civilian vehicles, musical atmosphere of the 40’s, refreshment bar, sandwich shop.

2ª feria más importante de la Alta Normandía.

Exposición de vehículos militares y civiles, ambiente musical de los años 40, bar de refrescos, bocadillería.

2. größte Börse der « Haute-Normandie ».

Ausstellung von Militär- und Zivilfahrzeugen, musikalische Untermalung im Stil der 40er Jahre, Getränkestand, Sandwich-Shop.

