L’Empreinte: Drop Avenue des Bouriottes Malemort, 6 octobre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Douze trapézistes donnent leur vision voltigeante du terrain de rugby, discipline avec laquelle ils partagent quelques valeurs et la troisième mi-temps…

Voici un drôle de terrain de rugby dont les quatre poteaux blancs flottent à quelques mètres au-dessus du sol. Ici pas de ballon, mais une équipe de douze voltigeurs, au contact les uns des autres, empruntant à ce sport une version percutante de leur art, de drop en drop, d’envols en lâchés. En pleine Coupe du monde de rugby, la jeune compagnie bordelaise Crazy R s’inspire des valeurs de ce sport – solidarité, effort, esprit d’équipe – pour engager une nouvelle passe d’armes avec la voltige… et n’oublie pas la troisième mi-temps, célébrée comme il se doit, avec le public ! A 18h30. Durée 45 minutes. Gratuit..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Avenue des Bouriottes

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Twelve trapeze artists give their acrobatic vision of the rugby pitch, a discipline with which they share certain values and the third half?

Here’s a funny rugby pitch with four white posts floating a few meters above the ground. Here, no ball, but a team of twelve acrobats, in contact with each other, borrowing from this sport a percussive version of their art, from drop to drop, from flight to release. In the midst of the Rugby World Cup, the young Bordeaux-based company Crazy R draws inspiration from the values of the sport – solidarity, effort, team spirit – to engage in a new pass of arms with aerobatics? and doesn’t forget the third half, celebrated as it should be, with the audience! At 6.30pm. Duration: 45 minutes. Free admission.

Doce trapecistas dan su visión aérea del campo de rugby, una disciplina con la que comparten algunos valores y el tercer tiempo?

Se trata de un extraño campo de rugby, con cuatro postes blancos que flotan a unos metros del suelo. Aquí no hay balón, sino un equipo de doce acróbatas, en contacto unos con otros, que toman prestada del deporte una versión contundente de su arte, de caída en caída, de vuelo en suelta. En plena Copa del Mundo de Rugby, la joven compañía bordelesa Crazy R se inspira en los valores de este deporte -solidaridad, esfuerzo, espíritu de equipo- para librar una nueva batalla de ingenio con acrobacias aéreas… ¡y no olvida el tercer tiempo, celebrado como es debido, con el público! A las 18.30 h. Duración: 45 minutos. Entrada gratuita.

Zwölf Trapezkünstler präsentieren ihre Sicht auf das Rugbyfeld, mit dem sie einige Werte und die dritte Halbzeit teilen?

Die vier weißen Pfosten des Rugbyfeldes schweben ein paar Meter über dem Boden. Hier gibt es keinen Ball, sondern ein Team von zwölf Luftakrobaten, die sich gegenseitig berühren und von Drop zu Drop, von Flug zu Flug, von Ausfallschritt zu Ausfallschritt eine durchschlagende Version ihrer Kunst aus diesem Sport entlehnen. Mitten in der Rugby-Weltmeisterschaft lässt sich das junge Ensemble Crazy R aus Bordeaux von den Werten dieses Sports – Solidarität, Anstrengung, Teamgeist – inspirieren, um einen neuen Wettstreit mit dem Voltigieren zu beginnen… und vergisst dabei nicht die dritte Halbzeit, die gebührend mit dem Publikum gefeiert wird! 18.30 Uhr. Dauer: 45 Minuten. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-17 par Brive Tourisme