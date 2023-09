Manifestation naturaliste : Le jour de la nuit Avenue des Bohémiens Aureille, 14 octobre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Participez à l’événement Le Jour de la nuit, au stade municipal d’Aureille, le samedi 14 octobre de 19h30 à 22h !.

2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

Avenue des Bohémiens Stade municipal

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in the event The Day of the Night, at Aureille’s municipal stadium, on Saturday 14 October from 7.30pm to 10pm!

Participe en Le Jour de la nuit, en el estadio municipal de Aureille, el sábado 14 de octubre de 19.30 a 22.00 horas

Nehmen Sie am Samstag, dem 14. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr an der Veranstaltung Der Tag der Nacht im Stade Municipal in Aureille teil!

Mise à jour le 2023-09-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles