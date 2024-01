Cirque « Time to tell » Avenue des Bas Clos Loches, dimanche 17 mars 2024.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 20:30:00

fin : 2024-03-17 22:00:00

Dans ce spectacle de jonglage contemporain, avec technique, poésie et virtuosité, le circassien Martin Palisse raconte sa maladie. De celle qui asphyxie, de son incidence dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures… un portrait puissant et intime.

Parfois des choses non choisies s’avèrent des voies intéressantes…

12 EUR.

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire theatre.du.rossignolet@hotmail.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire