Le village sans flamme Avenue des Bas Clos Loches, 17 février 2024, Loches.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 23:59:00

Spectacle théâtral et musical au profit des restos du cœur.

17 EUR.

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire