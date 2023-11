Les 10 ans d’Arboredanse Avenue des Bas Clos Loches, 16 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Dans le cadre de l’anniversaire de sa création en 2013, la compagnie présentera 2 spectacles. Une première pièce chorégraphique sur le thème de la mort et une seconde pièce qui offrira à tous les danseurs qui ont vécu l’expérience d’Arboredanse de revisiter les spectacles créés..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:00:00. 8 EUR.

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To mark the anniversary of its creation in 2013, the company will be presenting 2 shows. The first will be a choreographic piece on the theme of death, and the second will offer all the dancers who have experienced Arboredanse the chance to revisit the shows they have created.

Con motivo del aniversario de su creación en 2013, la compañía presentará 2 espectáculos. El primero será una pieza coreográfica sobre el tema de la muerte, y el segundo ofrecerá a todos los bailarines que han participado en Arboredanse la oportunidad de revisitar los espectáculos que crearon.

Im Rahmen des Jubiläums ihrer Gründung im Jahr 2013 wird die Kompanie zwei Stücke aufführen. Ein erstes choreographisches Stück zum Thema Tod und ein zweites Stück, das allen Tänzern, die die Erfahrung von Arboredanse gemacht haben, die Möglichkeit bietet, die geschaffenen Stücke noch einmal zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire