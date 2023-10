Salon de l’orchidée Avenue des Bas Clos Loches, 11 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Le temps d’un week-end, l’Espace Agnès Sorel se transforme en serre tropicale pour accueillir plus de trois mille plantes: orchidées, plantes carnivores et tillandsias. Les collectionneurs comme les amateurs seront conseillés par des professionnels qui partageront leur passion..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 18:00:00. 5 EUR.

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the duration of the weekend, the Espace Agnès Sorel will be transformed into a tropical greenhouse to welcome over three thousand plants: orchids, carnivorous plants and tillandsias. Collectors and amateurs alike will be advised by professionals who will share their passion.

Durante un fin de semana, el Espace Agnès Sorel se transformará en un invernadero tropical, con más de tres mil plantas expuestas, entre orquídeas, plantas carnívoras y tillandsias. Coleccionistas y aficionados serán asesorados por profesionales que compartirán su pasión.

Ein Wochenende lang verwandelt sich der Espace Agnès Sorel in ein tropisches Gewächshaus, in dem mehr als dreitausend Pflanzen ausgestellt werden: Orchideen, fleischfressende Pflanzen und Tillandsien. Sammler und Liebhaber werden von Fachleuten beraten, die ihre Leidenschaft mit ihnen teilen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire