Salon du chocolat et gastronomie Avenue des Bas Clos Loches, 5 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Ouvert à tous, vente de produits et tombola toutes les heures..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. 3 EUR.

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open to all, product sales and tombola every hour.

Abierto a todos, productos a la venta y tómbola cada hora.

Offen für alle, Verkauf von Produkten und stündliche Tombola.

