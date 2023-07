Tournée Deter Avenue des Bas Clos Loches, 13 juillet 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

L’association du Temps Machine basée à Joué-lès-Tours et le service jeunesse de Loches organisent ensemble un concert avec les groupes Les Conssonnants (chanson française) et Diadème (pop intime et chanson française)..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 21:30:00. EUR.

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Joué-lès-Tours-based Temps Machine association and the Loches youth service are organizing a concert featuring the groups Les Conssonnants (French chanson) and Diadème (intimate pop and French chanson).

La asociación Temps Machine, con sede en Joué-lès-Tours, y el servicio de juventud de Loches organizan un concierto conjunto con los grupos Les Conssonnants (chanson francesa) y Diadème (pop intimista y chanson francesa).

Der in Joué-lès-Tours ansässige Verein Le Temps Machine und der Jugenddienst von Loches organisieren gemeinsam ein Konzert mit den Gruppen Les Conssonnants (französischer Chanson) und Diadème (intimer Pop und französischer Chanson).

Mise à jour le 2023-07-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire