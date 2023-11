Concert – La Folie des années 80 Avenue des Arènes Seignosse, 24 février 2024, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le samedi 24 février 2024, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes 19h30. Début de soirée 20h30.

Une soirée pour s’ambiancer, danser et profiter des meilleurs tubes des années 80 !

Avec 5 artistes : Patrick Hernandez, Philippe, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, William.

Tarif : 30 €.

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, February 24, 2024, at Le Tube in Seignosse Océan.

Doors open at 7:30pm. Evening starts at 8.30pm.

An evening of fun, dance and 80s hits!

With 5 artists : Patrick Hernandez, Philippe, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, William.

Price: 30 ?

Sábado 24 de febrero de 2024, en Le Tube de Seignosse Océan.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Inicio de la velada a las 20.30 h.

Una noche de diversión, baile y éxitos de los 80

Con 5 artistas : Patrick Hernandez, Philippe, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, William.

Precio: 30?

Am Samstag, den 24. Februar 2024, im Tube in Seignosse Océan.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Beginn des Abends 20:30 Uhr.

Ein Abend, um Stimmung zu machen, zu tanzen und die besten Hits der 80er Jahre zu genießen!

Mit fünf Künstlern: Patrick Hernandez, Philippe, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, William.

Preis: 30 ?

