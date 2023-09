Concert – Luidji Avenue des Arènes Seignosse, 22 février 2024, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le jeudi 22 février 2024, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h. Début de la soirée à 20h.

Son style au carrefour du jazz, de la pop et du rap, présente un univers singulier. On ne le met pas dans une case, il laisse aller son inspiration et cela donne des concerts mémorables..

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thursday, February 22, 2024, at Le Tube in Seignosse Océan.

Doors open at 7pm. Evening starts at 8pm.

His style, at the crossroads of jazz, pop and rap, presents a singular universe. You can’t pigeonhole him; he lets his inspiration flow, and the result is memorable concerts.

Jueves 22 de febrero de 2024, en Le Tube de Seignosse Océan.

Apertura de puertas a las 19.00 h. Inicio de la velada a las 20.00 h.

Su estilo, a caballo entre el jazz, el pop y el rap, presenta un universo singular. No se le puede encasillar; deja fluir su inspiración y el resultado son conciertos memorables.

Am Donnerstag, den 22. Februar 2024, im Tube in Seignosse Océan.

Öffnung der Türen um 19 Uhr. Beginn des Abends um 20 Uhr.

Sein Stil an der Schnittstelle von Jazz, Pop und Rap präsentiert ein einzigartiges Universum. Man kann ihn nicht in eine Schublade stecken, er lässt seiner Inspiration freien Lauf und das führt zu unvergesslichen Konzerten.

