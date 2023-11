Session culturelle #6 – MOKA et Cie Avenue des Arènes Seignosse, 16 février 2024, Seignosse.

Seignosse,Landes

Session culturelle #6 – Concert

Vendredi 16 février à 20h, au Tube, à Seignosse Océan.

Dans le cadre des Sessions culturelles, Seignosse reçoit MOKA et quelques artistes talentueux du coin. Nos cinq artistes locaux ont accepté de se produire ensemble et de mêler leurs univers soul, jazz, funk….

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday, February 16, 8pm, at Le Tube, Seignosse Océan.

As part of its cultural sessions, Seignosse welcomes MOKA and a number of talented local artists. Our five local artists have agreed to perform together, blending their soul, jazz and funk worlds…

Sesión cultural n°6 – Concierto

Viernes 16 de febrero a las 20.00 h, en Le Tube, Seignosse Océan.

En el marco de las Sesiones Culturales, Seignosse acoge a MOKA y a varios artistas locales de gran talento. Nuestros cinco artistas locales se han puesto de acuerdo para actuar juntos y combinar sus mundos del soul, el jazz y el funk…

Kulturelle Session #6 – Konzert

Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, Le Tube, Seignosse Océan.

Im Rahmen der Kultursessions empfängt Seignosse MOKA und einige talentierte Künstler aus der Gegend. Unsere fünf lokalen Künstler haben sich bereit erklärt, gemeinsam aufzutreten und ihre Soul-, Jazz- und Funkwelten zu vermischen…

