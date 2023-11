Soirée Beaujolais Nouveau Avenue des Arènes Seignosse, 16 novembre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le jeudi 16 novembre rendez-vous au Tube à Seignosse.

Découverte du Beaujolais nouveau cru 2023, restauration typique du terroir dans une ambiance festive et musicale.

Entrée libre pour tous, dès 19h.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-11-16

Avenue des Arènes Le Tube – Seignosse

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thursday, November 16 at Le Tube in Seignosse.

Discover the Beaujolais nouveau cru 2023, and enjoy typical local food in a festive, musical atmosphere.

Free entry for all, from 7pm.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

Jueves 16 de noviembre en Le Tube de Seignosse.

Descubra el Beaujolais nouveau cru 2023 y disfrute de la gastronomía local en un ambiente festivo y musical.

Entrada gratuita para todos, a partir de las 19.00 h.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Am Donnerstag, dem 16. November, treffen wir uns im Le Tube in Seignosse.

Entdeckung des Beaujolais nouveau cru 2023, typische Speisen aus der Region in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre.

Freier Eintritt für alle ab 19 Uhr.

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

