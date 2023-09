Session culturelle #2 – Arthur de la Taille Avenue des Arènes Seignosse, 13 octobre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Session culturelle #2 – Concert

Folk – Bluegrass

Vendredi 13 octobre à 20h, au Tube.

Pour ses Sessions culturelles, Seignosse accueille Arthur de la Taille, guitariste, auteur, compositeur et interprète, amoureux des mots et de la poésie. Un grain de voix particulier et des mélodies entêtantes..

2023-10-13

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cultural session #2 – Concert

Folk – Bluegrass

Friday, October 13, 8pm, at Le Tube.

For its Sessions culturelles, Seignosse welcomes Arthur de la Taille, guitarist, author, composer and performer, a lover of words and poetry. A distinctive voice and heady melodies.

Sesión cultural nº 2 – Concierto

Folk – Bluegrass

Viernes 13 de octubre, 20.00 h, en Le Tube.

Para sus Sesiones Culturales, Seignosse recibe a Arthur de la Taille, guitarrista, autor, compositor e intérprete, amante de las palabras y la poesía. Una voz inconfundible y melodías embriagadoras.

Kulturelle Session #2 – Konzert

Folk – Bluegrass

Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, Le Tube.

Für seine Kultursitzungen empfängt Seignosse Arthur de la Taille, Gitarrist, Autor, Komponist und Interpret, der Worte und Poesie liebt. Eine besondere Körnung der Stimme und störrische Melodien.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Seignosse