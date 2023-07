Concert – Rakoon + Tetra Hydro K + Bisou Avenue des Arènes Seignosse, 6 octobre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le vendredi 06 octobre 2023, au Tube à Seignosse Océan.

Début de la soirée à 21h.

Rendez-vous avec un plateau 100% electro dub de 21h à 02h. C’est avec pas moins de 3 artistes majeurs que vous avez rendez-vous : Rakoon + Tetra Hydro K + Bisou.

Tarifs

Early : 24 €

Prévente : 28,50 €

Guichet : 30 €.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday, October 06, 2023, at Le Tube in Seignosse Océan.

The evening starts at 9pm.

A 100% electro dub set from 9pm to 2am. No less than 3 major artists will be on hand: Rakoon + Tetra Hydro K + Bisou.

Prices

Early: 24 ?

Presale : 28,50 ?

Box office : 30 ?

Viernes 06 de octubre 2023, en el Tubo de Seignosse Océan.

La velada comienza a las 21.00 h.

Una sesión 100% electro dub de 21:00 a 02:00. Actuarán nada menos que 3 grandes artistas: Rakoon + Tetra Hydro K + Bisou.

Precios

Anticipada: 24 ?

Preventa: 28,50 ?

Taquilla: 30 ?

Am Freitag, den 06. Oktober 2023, im Le Tube in Seignosse Océan.

Beginn des Abends um 21 Uhr.

Von 21 Uhr bis 02 Uhr erwartet Sie eine 100%ige Electro-Dub-Platte. Es sind nicht weniger als 3 große Künstler, mit denen Sie sich treffen werden: Rakoon + Tetra Hydro K + Bisou.

Preise

Frühbucher: 24 ?

Vorverkauf: 28,50 ?

Abendkasse: 30 ?

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Seignosse