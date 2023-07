Concert – FAKEAR + Camion Bazar Avenue des Arènes Seignosse, 18 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le vendredi 18 août 2023, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h. Début de la soirée à 20h.

Rendez-vous avec des artistes de haute volée, le talentueux FAKEAR et le duo réussi de Camion Bazar.

Tarifs

Prévente : 24 €

Guichet : 25 €

Infos : www.le-tube-bourdaines.com.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday, August 18, 2023, at Le Tube in Seignosse Océan.

Doors open at 7pm. The evening begins at 8pm.

Featuring top-flight artists, the talented FAKEAR and the successful duo Camion Bazar.

Prices

Presale: 24 ?

Box office: 25 ?

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Viernes 18 de agosto de 2023, en Le Tube de Seignosse Océan.

Apertura de puertas a las 19.00 h. Inicio de la velada a las 20.00 h.

Una cita con artistas de primer orden, el talentoso FAKEAR y el exitoso dúo Camion Bazar.

Precios

Venta anticipada: 24 ?

Taquilla: 25 ?

Información: www.le-tube-bourdaines.com

Am Freitag, den 18. August 2023, im Tube in Seignosse Océan.

Öffnung der Türen um 19 Uhr. Beginn des Abends um 20 Uhr.

Verabredung mit hochkarätigen Künstlern, dem talentierten FAKEAR und dem erfolgreichen Duo von Camion Bazar.

Preise

Vorverkauf: 24 ?

Abendkasse: 25 ?

Infos: www.le-tube-bourdaines.com

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Seignosse