Little Festival Avenue des Arènes Seignosse, 2 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le Little Festival à Seignosse, Hossegor et Capbreton du 2 au 6 août 2023.

Fidèle à son essence le Little Festival revient avec une programmation électronique et éclectique, des performances de street-art et continue de mettre en avant les sports de glisse, si chers à la côte landaise..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-06 . .

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Little Festival in Seignosse, Hossegor and Capbreton from August 2 to 6, 2023.

True to its essence, the Little Festival returns with an eclectic electronic program, street-art performances and continues to showcase the board sports so dear to the Landes coast.

Pequeño Festival en Seignosse, Hossegor y Capbreton del 2 al 6 de agosto de 2023.

Fiel a su esencia, el Pequeño Festival vuelve con un programa electrónico ecléctico, espectáculos de arte callejero y continúa mostrando los deportes de tabla tan queridos en la costa de las Landas.

Das Little Festival in Seignosse, Hossegor und Capbreton vom 2. bis 6. August 2023.

Getreu seinem Wesen kehrt das Little Festival mit einem elektronischen und eklektischen Programm sowie Street-Art-Performances zurück und stellt weiterhin die an der Küste der Landes so beliebten Gleitsportarten in den Vordergrund.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Seignosse