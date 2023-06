Concert – Mike Love Avenue des Arènes Seignosse, 30 juillet 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le dimanche 30 juillet au Tube à Seignosse.

19h ouverture des portes. 21h début du show.

Le soleil débarque au Tube en provenance d’Hawaï. Nous aurons le plaisir d’accueillir Mike Love sur la scène Club.

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Billetterie : https://my.weezevent.com/mike-love-2.

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . .

Avenue des Arènes Le Tube – Seignosse

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sunday, July 30 at Le Tube in Seignosse.

7pm doors open. 9pm show starts.

The sun arrives at Le Tube from Hawaii. We’re delighted to welcome Mike Love to the Club stage.

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Tickets : https://my.weezevent.com/mike-love-2

Domingo 30 de julio en Le Tube de Seignosse.

apertura de puertas a las 19.00 h. Comienzo del espectáculo a las 21.00 h.

El sol llega al Tube desde Hawai. Estaremos encantados de recibir a Mike Love en el escenario del Club.

Información: www.le-tube-bourdaines.com

Entradas: https://my.weezevent.com/mike-love-2

Am Sonntag, den 30. Juli im Le Tube in Seignosse.

19 Uhr Türöffnung. 21 Uhr Beginn der Show.

Die Sonne kommt aus Hawaii in die Tube. Wir freuen uns, Mike Love auf der Club Stage begrüßen zu dürfen.

Infos: www.le-tube-bourdaines.com

Ticketverkauf: https://my.weezevent.com/mike-love-2

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Seignosse