Little Off Avenue des Arènes Seignosse, 15 juillet 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le Little Festival débarque dans les Landes pour une nouvelle étape de son “OFF”, le samedi 15 juillet, au Tube.

Ouverture des portes à 18h, début de la soirée à 18h30.

On vous propose un line up explosif avec : Camion Bazar, Oden & Fatzo, Emma B et la Little Family !.

Avenue des Arènes Le Tube

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Little Festival comes to the Landes for a new stage of its ?OFF? on Saturday July 15, at Le Tube.

Doors open at 6pm, evening begins at 6:30pm.

An explosive line-up with : Camion Bazar, Oden & Fatzo, Emma B and the Little Family!

Little Festival llega a las Landas para una nueva etapa de su ciclo « OFF », el sábado 15 de julio en Le Tube.

Apertura de puertas a las 18.00 h y comienzo de la velada a las 18.30 h.

Tenemos un cartel explosivo con : Camion Bazar, Oden & Fatzo, Emma B y The Little Family

Das Little Festival kommt für eine neue Etappe seines « OFF » in die Landes, und zwar am Samstag, den 15. Juli, in Le Tube.

Die Türen öffnen sich um 18 Uhr, der Abend beginnt um 18.30 Uhr.

Wir bieten Ihnen ein explosives Line-Up mit: Camion Bazar, Oden & Fatzo, Emma B und die Little Family!

