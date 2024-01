Défilé de mode au jardin des Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles, samedi 21 septembre 2024.

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

Samedi 21 septembre : Jardins des Alyscamps

Défilé de mode dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine.

Au cœur du jardin des Alyscamps à Arles, la Journée Européenne du Patrimoine prend une allure résolument élégante avec un défilé de mode extraordinaire. Les allées majestueuses du jardin deviennent le podium où les créateurs locaux présentent leurs pièces inspirées par l’histoire et la richesse culturelle de la région. Les mannequins déambulent avec grâce, mettant en scène des tenues qui mêlent subtilement l’héritage patrimonial d’Arles à des influences contemporaines. Entre les tombes antiques et les arbres centenaires, le défilé fusionne la mode et le patrimoine, offrant une expérience visuelle saisissante au public qui célèbre l’histoire vivante de cette ville emblématique. Un mariage parfait entre le passé et le présent au cœur d’un lieu chargé d’histoire.

Avenue Des Alyscamps Les Alyscamps

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festivarles@clubinternet.fr



