Le musée des contradictions Avenue Des Alyscamps Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Prenant appui sur le livre Le Musée des contradictions d’Antoine Wauters, le collectif Ildi ! eldi donne la parole à plusieurs êtres extraordinaires tous inspirants et lumineux..

2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 21:30:00. EUR.

Avenue Des Alyscamps Les Alyscamps

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Based on the book Le Musée des contradictions by Antoine Wauters, the Ildi! eldi collective gives a voice to several extraordinary beings, all inspiring and luminous.

Basado en el libro Le Musée des contradictions de Antoine Wauters, el colectivo Ildi! eldi da voz a una serie de personas extraordinarias, todas ellas inspiradoras y luminosas.

In Anlehnung an das Buch Le Musée des contradictions von Antoine Wauters lässt das Kollektiv Ildi! eldi mehrere außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die alle inspirierend und leuchtend sind.

