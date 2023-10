Gateball Provence : La tournée des séniors Avenue des Alpilles Mouriès, 11 octobre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir le Gateball, un sport dérivé du croquet, lors d’une initiation à Mouriès, le mercredi 11 octobre, de 15h à 17h !.

2023-10-11 15:00:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. .

Avenue des Alpilles Boulodrome Frédéric Reynaud

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover Gateball, a sport derived from croquet, at an introductory session in Mouriès on Wednesday 11 October from 3pm to 5pm!

Venga a descubrir el Gateball, deporte derivado del croquet, en una sesión de iniciación en Mouriès el miércoles 11 de octubre de 15:00 a 17:00

Lernen Sie Gateball, eine vom Krocket abgeleitete Sportart, bei einer Einführung in Mouriès am Mittwoch, den 11. Oktober, von 15.00 bis 17.00 Uhr kennen!

Mise à jour le 2023-10-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles