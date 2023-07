Concours de boules semi nocturnes Avenue des Alpilles Mouriès, 4 juillet 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Tu tires ou tu pointes ? Tous les mardis soirs de Juillet, à partir de 19h, concours de boules au Boulodrome de Mouriès !.

2023-07-04 19:00:00 fin : 2023-07-04 . EUR.

Avenue des Alpilles Boulodrome Frédéric Raynaud

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Do you shoot or do you point? Every Tuesday evening in July, from 7pm, boules competitions at the Boulodrome de Mouriès!

¿Disparas o apuntas? Todos los martes de julio por la tarde, a partir de las 19:00, ¡competiciones de petanca en el Boulodrome de Mouriès!

Ziehst du oder zeigst du? Jeden Dienstagabend im Juli, ab 19 Uhr, Boule-Wettbewerb im Boulodrome de Mouriès!

Mise à jour le 2023-07-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles