C’est une première : un Festival, au cœur de l’hiver, qui marie la littérature et le rock avec trois groupes à l’affiche : Silly Boy Blue, Lowland Brothers et Jo and the Cox le groupe maussanais qui présentera ses premières compos !.

-15h30 à 19h : Des rencontres littéraires et dédicaces avec Colombe Schneck (journaliste et romancière), Jean Fauque (parolier d’Alain Bashung), Olivier Bourdeaut, (romancier – “En attendant Bojangles”), Brice Homs (musicien, parolier, scénariste et romancier), Francis Métivier (philosophe et musicien créateur du concept « Rock’n philo »), Olivier Chantraine (romancier, “Extinction des feux”, édité chez Gallimard), Anne-Sylvie Bameule (Editions Actes Sud), Ludovic Escande (éditeur chez Gallimard). Programmation complète à venir.



-19h : Trois concerts avec en tête d’affiche l’étoile montante de la pop rock française, Silly Boy Blue.



De très bonnes choses à boire, à manger et à partager grâce à Armand Arnal, Chef étoilé de La Chassagnette



La librairie-disquaire éphémère d’Actes Sud



A vos agendas ! Ça se passe le 27 janvier 2024, à Maussane-les-Alpilles (Espace Agora), de 16h à Minuit.

