ESTIVALES DU KIOSQUE : ACOUSTIC DUO Avenue des Alliés Saint-Avold, 6 août 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Concert du groupe Acoustic Duo (variétés françaises et internationales). Petite restauration et buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 16:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. 0 EUR.

Avenue des Alliés

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Concert by the group Acoustic Duo (French and international variety). Snacks and refreshments on site.

Concierto del grupo Acoustic Duo (variedad francesa e internacional). Aperitivos y refrescos in situ.

Konzert der Gruppe Acoustic Duo (französische und internationale Varietäten). Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE