ESTIVALES DU KIOSQUE : M ROAD Avenue des Alliés Saint-Avold, 30 juillet 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Concert du groupe M Road (blues – pop – rock). Petite restauration et buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 16:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. 0 EUR.

Avenue des Alliés

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Concert by M Road (blues – pop – rock). Snacks and refreshments on site.

Concierto del grupo M Road (blues – pop – rock). Aperitivos y refrescos in situ.

Konzert der Gruppe M Road (Blues – Pop – Rock). Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE