ESTIVALES DU KIOSQUE : BEN’Z Avenue des Alliés Saint-Avold, 2 juillet 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Concert pop rock et variétés française italienne de Ben’Z (auteur, compositeur, interprète). Petite restauration et buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. 0 EUR.

Avenue des Alliés

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Pop rock and French variety Italian concert by Ben’Z (author, composer, performer). Small food and drink on the spot.

Concierto de pop rock italiano y variedades francesas a cargo de Ben’Z (autor, compositor, intérprete). Aperitivos y refrescos in situ.

Italienisches Pop-Rock-Konzert von Ben’Z (Autor, Komponist, Interpret). Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

