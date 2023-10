Théâtre – Superdiplomate mais je me soigne Avenue des Alliés Roquevaire, 9 décembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

Plongez dans un tourbillon hilarant et thérapeutique avec cette comédie délicieusement déjantée « Superdiplomate mais je me soigne ». Préparez-vous à rire à en perdre le souffle tout en découvrant les clés pour enfin dire NON..

2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Avenue des Alliés Salle Monseigneur Fabre

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dive into a hilarious and therapeutic whirlwind with this delightfully wacky comedy « Superdiplomate mais je me soigne ». Get ready to laugh your head off as you discover the keys to finally saying NO.

Sumérgete en un torbellino de hilaridad y terapia con esta comedia deliciosamente disparatada « Superdiplomate mais je me soigne ». Prepárate para partirte de risa mientras descubres las claves para decir finalmente NO.

Tauchen Sie ein in einen urkomischen und therapeutischen Strudel mit dieser herrlich verrückten Komödie « Superdiplomat aber ich behandle mich ». Bereiten Sie sich darauf vor, atemlos zu lachen, während Sie die Schlüssel entdecken, um endlich NEIN zu sagen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile