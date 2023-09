Vide grenier de l’APEL Avenue des Abbés Dupont Nay, 8 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’Association des Parents d’Elèves du collège/lycée Saint-Joseph de Nay organise 20ème grand vide grenier. Buvette, restauration sur place (grillades et frites), tombola et bonne humeur seront de mise..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Avenue des Abbés Dupont Gymnase du Collège/Lycée St-Jo

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Association des Parents d’Elèves du collège/lycée Saint-Joseph de Nay is organizing its 20th big garage sale. Refreshments, on-site catering (grilled meats and French fries), tombola and good spirits will all be on offer.

La Association des Parents d’Elèves du collège/lycée Saint-Joseph de Nay organiza su 20ª gran venta de garaje. Habrá refrescos, catering (carne a la parrilla y patatas fritas), tómbola y buen humor.

Die Elternvereinigung des Collège/Lycée Saint-Joseph in Nay organisiert den 20. großen Flohmarkt. Es gibt Getränke, Essen (Grill und Pommes frites), eine Tombola und gute Laune.

