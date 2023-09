Vide grenier Avenue des Abbés Dupont Nay, 8 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Accueil des exposants de 7h à 9h. Départ à 18h. Installation à l’intérieur du Gymnase.

L’Association des Parents d’Elèves du Collège/Lycée Saint Joseph de Nay organise son 20ème Grand Vide Grenier dans le Gymnase qui se trouve en face de l’entrée de l’établissement scolaire.

Buvette, restauration sur place, tombola et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous.

Convivialité également, puisque les organisateurs vous aideront à décharger vos véhicules lors de l’installation entre 7h et 9h.

150 exposants minimum..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00.

Avenue des Abbés Dupont Gymnase

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibitors welcome from 7am to 9am. Departure at 6pm. Installation inside the Gymnasium.

The Association des Parents d’Elèves du Collège/Lycée Saint Joseph de Nay is organizing its 20th Grand Vide Grenier in the Gymnasium opposite the school entrance.

Refreshments, on-site catering, tombola and good cheer will be on offer, as every year.

The organizers will also be on hand to help you unload your vehicles during set-up between 7 and 9 a.m.

150 exhibitors minimum.

Recepción de expositores de 7.00 a 9.00 horas. Salida a las 18h. Instalación en el gimnasio.

La Association des Parents d’Elèves du Collège/Lycée Saint Joseph de Nay organiza su 20ª edición del Grand Vide Grenier en el gimnasio situado frente a la entrada del colegio.

Como todos los años, habrá refrescos, catering, tómbola y buen humor.

Los organizadores también estarán a su disposición para ayudarles a descargar sus vehículos durante el montaje, entre las 7.00 y las 9.00 horas.

mínimo 150 expositores.

Empfang der Aussteller von 7 bis 9 Uhr. Abfahrt um 18 Uhr. Aufbau im Inneren des Gymnasiums.

Die Elternvereinigung des Collège/Lycée Saint Joseph in Nay organisiert ihren 20. großen Vide Grenier in der Turnhalle, die sich gegenüber dem Eingang der Schule befindet.

Wie jedes Jahr werden Getränke, Essen, eine Tombola und gute Laune angeboten.

Die Organisatoren helfen Ihnen beim Ausladen Ihrer Fahrzeuge während des Aufbaus zwischen 7.00 und 9.00 Uhr.

mindestens 150 Aussteller.

