LES ATLANTIDES FÊTENT NOËL Avenue de Volos Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LES ATLANTIDES FÊTENT NOËL Avenue de Volos Le Mans, 27 décembre 2023, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:00:00

fin : 2023-12-27 18:00:00 Mercredi 27 décembre,venez célébrer les fêtes de fin d’années aux Atlantides !.

Mercredi 27 décembre,venez célébrer les fêtes de fin d’années aux Atlantides !

Aqualand, pataugeoire, jeu de ballons, waterball, photographes, sculpture de ballon… Infos au 02 43 50 05 31. .

Avenue de Volos Centre Aquatique des Atlantides

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-18 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu Avenue de Volos Adresse Avenue de Volos Centre Aquatique des Atlantides Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Avenue de Volos Le Mans Latitude 47.9871897 Longitude 0.2248231 latitude longitude 47.9871897;0.2248231

Avenue de Volos Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/