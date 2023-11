Cérémonie des Illuminations Avenue de Versailles Cornebarrieu, 2 décembre 2023, Cornebarrieu.

Cérémonie des Illuminations Samedi 2 décembre, 18h00 Avenue de Versailles

Nous partagerons ensemble, petits et grands un moment magique autour du grand sapin, sans oublier notre traditionnel chocolat chaud et la bière de Noël. N’oubliez pas d’apporter l’étoile à vœu!. Venez nombreux, spectacle et animations au programme! (stationnement conseillé place du Boiret).

Avenue de Versailles Avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:30:00+01:00

