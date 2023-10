E-BROCANTE ET BOURSES AUX JOUETS Avenue de Verdun Stenay, 12 novembre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

L’association des parents d’élève « Les Diablotins » organise son annuelle e-brocante et jouets à la salle polyvalente de Stenay

Jeux vidéos, consoles, outils numériques, jouets tout âges, jeux de société, livres…

Buvette et petite restauration sur place

Renseignements et inscriptions par téléphone

Entrée libre pour les visiteurs. Tout public

Dimanche 2023-11-12 09:30:00 fin : 2023-11-12 17:30:00. 0 EUR.

Avenue de Verdun Salle Polyvalente

Stenay 55700 Meuse Grand Est



The parents’ association « Les Diablotins » organizes its annual e-brocante and toys at the multipurpose hall of Stenay

Video games, consoles, digital tools, toys for all ages, board games, books…

Refreshments and small food on the spot

Information and registration by phone

Free entrance for visitors

La asociación de padres « Les Diablotins » organiza su e-brocante anual y juguetes en la sala polivalente de Stenay

Videojuegos, consolas, herramientas digitales, juguetes para todas las edades, juegos de mesa, libros…

Refrescos y aperitivos in situ

Información e inscripción por teléfono

Entrada gratuita para los visitantes

Der Elternverein « Les Diablotins » organisiert seinen jährlichen E-Brocken und Spielzeugmarkt in der Mehrzweckhalle von Stenay

Videospiele, Konsolen, digitale Geräte, Spielzeug für alle Altersgruppen, Gesellschaftsspiele, Bücher…

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Telefonische Auskünfte und Anmeldungen

Freier Eintritt für Besucher

