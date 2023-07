Horaires piscine de Ferrières Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Horaires piscine de Ferrières Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais, 3 juillet 2023, Ferrieres-en-gatinais. Horaires piscine de Ferrières 3 – 31 juillet Avenue de Verdun Voici de nouveaux horaires pour la piscine de Ferrières avec animations (structure gonflable, baptême de plongée) et des nocturnes le mercredi en juillet jusqu’à 21 h 15 !!! A tout moment vous pourrez vous rafraîchir ! Horaires de juillet piscine de Ferrières Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 09 67 45 98 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:00:00+02:00 – 2023-07-03T12:00:00+02:00

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T19:15:00+02:00 FMACEN045V50AHZ7 cc4v Détails Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Autres Lieu Avenue de Verdun Adresse Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais Lieu Ville Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais

Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/