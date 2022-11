Téléthon à la piscine de Ferrières Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Téléthon à la piscine de Ferrières Avenue de Verdun, 11 décembre 2022, Ferrieres-en-gatinais. Téléthon à la piscine de Ferrières Dimanche 11 décembre, 13h00 Avenue de Verdun Téléthon à la piscine de Ferrières Avenue de Verdun Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Venez participer au téléthon en nageant à la piscine de Ferrières dimanche 11 décembre de 14 h à 18 h. Don minimum : 2 €

2022-12-11T13:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00 mairie ferrieres

