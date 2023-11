Super loto- octobre rose Avenue de Ventadour Égletons, 4 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

A 20h, à l’Espace Ventadour, super loto au profit d’octobre rose, + de 4000 € de lots. 1 carton 5 €, 3 cartons 10 €, 8 cartons 20 €; 18 parties + 3 spéciales + partie enfants + partie ados. Ouverture des portes à 17h, début du jeu à 20h. Restauration, buvette. Réservations possibles au 06 98 09 40 42..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Avenue de Ventadour

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At 8pm, at Espace Ventadour, super lottery in aid of octobre rose, over 4,000 ? in prizes. 1 card 5 ?, 3 cards 10 ?, 8 cards 20 ?; 18 games + 3 specials + children’s game + teenagers’ game. Doors open at 5pm, game starts at 8pm. Catering, refreshments. Reservations on 06 98 09 40 42.

A las 20h, en el Espace Ventadour, super lotería a beneficio del octubre rosa, más de 4000€ en premios. 1 cartón 5€, 3 cartones 10€, 8 cartones 20€; 18 juegos + 3 especiales + juego de niños + juego de adolescentes. Apertura de puertas a las 17h, comienzo del juego a las 20h. Comida y refrescos. Es necesario reservar en el 06 98 09 40 42.

Um 20 Uhr findet im Espace Ventadour ein Superlotto zu Gunsten des Rosa Oktobers statt. 1 Karton 5 ?, 3 Kartons 10 ?, 8 Kartons 20 ?; 18 Partien + 3 Sonderpartien + Kinderpartie + Jugendpartie. Türöffnung um 17 Uhr, Spielbeginn um 20 Uhr. Verpflegung und Getränke. Reservierungen unter 06 98 09 40 42 möglich.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières