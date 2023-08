ENTRAINEMENT PUBLIC ÉQUIPE DES SAMOA Avenue de Vanières Montpellier, 9 septembre 2023, Montpellier.

Les rugbymen samoans prendront leurs quartiers à Montpellier lors de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre 2023. Après l’accueil de l’équipe australienne en 2007, Montpellier a en effet été retenu camp de base pour la modernité et la qualité technique de ses équipements de haut niveau..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 11:00:00. .

Samoan rugby players will take up residence in Montpellier for the Rugby World Cup France 2023, to be held from September 8 to October 28, 2023. After hosting the Australian team in 2007, Montpellier was chosen as the base camp because of the modernity and technical quality of its high-level facilities.

Los jugadores de rugby samoanos se instalarán en Montpellier con motivo de la Copa del Mundo de Rugby Francia 2023, que se celebrará del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2023. Tras acoger al equipo australiano en 2007, Montpellier fue elegida como campamento base por la modernidad y la calidad técnica de sus instalaciones de alto nivel.

Die samoanischen Rugbyspieler werden während der Rugby-Weltmeisterschaft Frankreich 2023, die vom 8. September bis zum 28. Oktober 2023 stattfindet, ihr Quartier in Montpellier beziehen. Nach dem Empfang der australischen Mannschaft im Jahr 2007 wurde Montpellier aufgrund der Modernität und der technischen Qualität seiner hochklassigen Einrichtungen als Basislager ausgewählt.

