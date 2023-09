Compagnie In Vitro : Le Saut Epique Avenue de Valmy Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Compagnie In Vitro, Marine Mane : Le Saut Epique

Sortie de Résidence dans le cadre de la nuit du cirque.

Création prévue en 2024-25 – résidence du 6 au 17 novembre 2023.

Travaillée par l’histoire de sa sœur, Marine Mane a côtoyé de près ce que Fethi Benslama, psychanalyste et fondateur du Centre d’étude des radicalisations et de leurs traitements, appelle « Le basculement dans le Jihad* ». Dans les termes utilisés par les combattant·e·s et les analyses sur l’engagement et le passage à l’acte, elle a vu un parallèle concret avec la mise en œuvre du corps dans la pratique de la bascule.

Elle a ainsi décidé de construire un duo s’appuyant sur ce langage commun, ce désir de s’élever du sol, de chercher une source d’impulsion en une partie de bonds et de rebonds autour du saut et ses dérivés.

*Le saut épique ou le basculement dans le jihâd, par Fethi Benslama, Actes Sud.

La compagnie In Vitro travaillent au cœur de trois grands ensembles : création, recherche et immersion. Les créations In Vitro, fruits d’un long travail de gestation, d’enquête, de collecte de matières variées, puisent dans le réel son pouvoir fictionnel. Il s’agit d’ausculter les traces intimes et politiques que dessinent les parcours individuels et collectifs. En recherche, Marine Mane crée les Laboratoires de Traverse, sessions d’expérimentation transdisciplinaires collective.

Tout public à partir de 8 ans..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

Avenue de Valmy Casernes Chanzy

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Exit from residency as part of the circus night.

Creation planned for 2024-25 – residency from November 6 to 17, 2023.

Deeply affected by the story of her sister, Marine Mane came into close contact with what Fethi Benslama, psychoanalyst and founder of the Centre d?étude des radicalisations et de leurs traitements, calls « Le basculement dans le Jihad* ». In the terms used by fighters and in the analyses of commitment and acting, she saw a concrete parallel with the use of the body in the practice of tipping.

So she decided to build a duo based on this common language, this desire to rise from the ground, to seek a source of impetus in a game of leaps and bounces around the jump and its derivatives.

*Le saut épique ou le basculement dans le jihâd, by Fethi Benslama, Actes Sud.

The In Vitro company works at the heart of three main areas: creation, research and immersion. In Vitro creations are the fruit of a long process of gestation, investigation and collection of various materials, drawing their fictional power from reality. The aim is to examine the intimate and political traces left by individual and collective journeys. As part of her research, Marine Mane created the Laboratoires de Traverse, collective transdisciplinary experimental sessions.

For all ages 8 and up.

Una residencia en el marco de la noche del circo.

Creación prevista para 2024-25 – residencia del 6 al 17 de noviembre de 2023.

Profundamente afectada por la historia de su hermana, Marine Mane ha vivido de cerca lo que Fethi Benslama, psicoanalista y fundador del Centre d’étude des radicalisations et de leurs traitements (Centro de estudio de las radicalizaciones y sus tratamientos), denomina « Le basculement dans le Jihad* ». En los términos utilizados por los combatientes y los análisis del compromiso y del acto, vio un paralelismo concreto con el uso del cuerpo en la práctica del basculement.

Así que decidió construir un dúo basado en este lenguaje común, este deseo de elevarse del suelo, de buscar una fuente de impulso en un juego de saltos y rebotes en torno al salto y sus derivados.

*Le saut épique ou le basculement dans le jihâd, de Fethi Benslama, Actes Sud.

La empresa In Vitro trabaja en tres grandes ámbitos: la creación, la investigación y la inmersión. Las creaciones de In Vitro son fruto de un largo proceso de gestación, investigación y recopilación de una amplia gama de materiales, basándose en la realidad para crear ficción. El objetivo es examinar las huellas íntimas y políticas que dejan los viajes individuales y colectivos. En el marco de sus investigaciones, Marine Mane ha creado los Laboratoires de Traverse, sesiones colectivas de experimentación transdisciplinar.

Para todos los públicos a partir de 8 años.

Sortie de Résidence dans le cadre de la nuit du cirque (Ausgang der Residenz im Rahmen der Zirkusnacht).

Geplante Uraufführung 2024-25 – Residenz vom 6. bis 17. November 2023.

Marine Mane wurde von der Geschichte ihrer Schwester geprägt und hat hautnah miterlebt, was Fethi Benslama, Psychoanalytiker und Gründer des Centre d’étude des radicalisations et de leurs traitements, als « Le basculement dans le Jihad* » (Das Umkippen in den Dschihad) bezeichnet. In den von den Kämpferinnen und Kämpfern verwendeten Begriffen und den Analysen über das Engagement und den Übergang zur Tat sah sie eine konkrete Parallele zum Einsatz des Körpers in der Praxis des Kippens.

Sie beschloss, ein Duo zu bilden, das sich auf diese gemeinsame Sprache stützt, auf den Wunsch, sich vom Boden zu erheben, eine Impulsquelle zu suchen, in einem Spiel von Sprüngen und Rückschlägen rund um den Sprung und seine Ableitungen.

*Le saut épique ou le basculement dans le jihâd (Der epische Sprung oder das Umkippen in den Dschihad), von Fethi Benslama, Actes Sud.

Die Compagnie In Vitro arbeitet im Herzen von drei großen Ensembles: Kreation, Forschung und Immersion. Die Kreationen von In Vitro sind das Ergebnis einer langen Entstehungsphase, von Nachforschungen und dem Sammeln verschiedener Materialien. Es geht darum, die intimen und politischen Spuren zu untersuchen, die individuelle und kollektive Lebenswege hinterlassen. Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit gründet Marine Mane die Laboratoires de Traverse, eine kollektive, transdisziplinäre Experimentierreihe.

Für alle ab 8 Jahren.

