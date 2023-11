Marché de noël avenue de valence Châteauneuf-sur-Isère, 17 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Marché de Noël

Alors venez nombreux pour la magie de Noël et rencontrer le père Noël..

2023-12-17 09:30:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

avenue de valence salle des fêtes

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market

Come one, come all for the magic of Christmas and meet Santa Claus.

Mercado navideño

Venga a disfrutar de la magia de la Navidad y conozca a Papá Noel.

Weihnachtsmarkt

Kommen Sie also zahlreich zum Weihnachtszauber und treffen Sie den Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme