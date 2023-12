Vente/dégustation de beaufort et Concert de Noël Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère, 1 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

L’école de musique le Son Des Vents vend son traditionnel plateau de fromages de Noël – Beaufort de la coopérative laitière du Beaufortin et Domaine de Bresse à la Salle des Fêtes de 9h00 à 12h00.



Le Concert de Noël aura lieu à 18h30 à l’église..

2023-12-03

Avenue de Valence Salle des fêtes & Eglise

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Son Des Vents music school is selling its traditional Christmas cheese platter – Beaufort from the Beaufortin and Domaine de Bresse dairy cooperative – at the Salle des Fêtes from 9am to 12pm.



The Christmas Concert takes place at 6.30pm in the church.

La escuela de música Son Des Vents pone a la venta su tradicional tabla de quesos navideños -Beaufort de la cooperativa lechera Beaufortin y Domaine de Bresse- en la Salle des Fêtes de 9:00 a 12:00 horas.



El Concierto de Navidad tendrá lugar a las 18.30 h en la iglesia.

Die Musikschule le Son Des Vents verkauft ihre traditionelle Weihnachtskäseplatte – Beaufort von der Milchgenossenschaft Beaufortin und Domaine de Bresse in der Salle des Fêtes von 9.00 bis 12.00 Uhr.



Das Weihnachtskonzert findet um 18:30 Uhr in der Kirche statt.

