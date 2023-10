Salon du livre Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: CHATEAUNEUF SUR ISERE

Drôme Salon du livre Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère, 5 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère. Châteauneuf-sur-Isère,Drôme 29 Auteurs présents dont Nathalie Bagadey, Marine Galati, Christophe Mercier ou Jimmy Reymond..

Littéatrure jeunesse, poesie, nouvelles, BD, littérature régionale, romans….

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Avenue de Valence Salle des fêtes

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



29 authors present, including Nathalie Bagadey, Marine Galati, Christophe Mercier and Jimmy Reymond…

Children’s literature, poetry, short stories, comics, regional literature, novels… 29 autores, entre ellos Nathalie Bagadey, Marine Galati, Christophe Mercier y Jimmy Reymond…

Literatura infantil, poesía, cuentos, cómics, literatura regional, novelas… 29 Autoren anwesend, darunter Nathalie Bagadey, Marine Galati, Christophe Mercier und Jimmy Reymond…

Avenue de Valence Adresse Avenue de Valence Salle des fêtes Ville Châteauneuf-sur-Isère Departement Drôme latitude longitude 45.015035;4.93734

