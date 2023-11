Marché de Noël Avenue de Tahiti Gacé, 17 décembre 2023, Gacé.

Gacé,Orne

Marché artisanal et gourmand.

Animation maquillage pour les enfants de 14h30 à 18h.

Le Père Noël distribuera ses traditionnelles friandises, à 16h.

Buvette et restauration sur place.

Tombola avec la participation des artisans..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Avenue de Tahiti Salle du Tahiti

Gacé 61230 Orne Normandie



Craft and gourmet market.

Face-painting animation for children from 2.30pm to 6pm.

Santa Claus will be handing out his traditional sweets at 4pm.

Refreshments and snacks on site.

Tombola with the participation of craftsmen.

Mercado artesanal y gourmet.

Pintacaras para niños de 14:30 a 18:00.

Papá Noel repartirá sus tradicionales caramelos a las 16.00 h.

Refrescos y comida in situ.

Tómbola con la participación de artesanos.

Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt.

Kinderschminken von 14:30 bis 18:00 Uhr.

Der Weihnachtsmann wird um 16 Uhr seine traditionellen Süßigkeiten verteilen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Tombola mit Beteiligung von Kunsthandwerkern.

