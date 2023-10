Spectacle Funky Show Avenue de Tahiti Gacé, 17 novembre 2023, Gacé.

Gacé,Orne

Café gourmand / spectacle :

– Vendredi 17 nov. et samedi 18 nov. avec soirée dansante (ouverture à 20h, spectacle à 21h)

– Dimanche 19 nov. avec après-midi dansant (ouverture à 14h, spectacle à 15h)

Sur réservation..

Vendredi 2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

Avenue de Tahiti Salle Le Tahiti

Gacé 61230 Orne Normandie



Gourmet coffee / show :

– Friday, Nov. 17 and Saturday, Nov. 18 with dance (opening at 8pm, show at 9pm)

– Sunday, Nov. 19 with afternoon dance (opening at 2 pm, show at 3 pm)

Reservations required.

Café gourmet / espectáculo :

– Viernes 17 nov. y sábado 18 nov. con baile por la tarde (apertura a las 20 h, espectáculo a las 21 h)

– Domingo 19 de noviembre con baile por la tarde (apertura a las 14:00 h, espectáculo a las 15:00 h)

Reserva obligatoria.

Feinschmeckerkaffee / Show :

– Freitag, 17. Nov. und Samstag, 18. Nov. mit Tanzabend (Eröffnung um 20 Uhr, Show um 21 Uhr)

– Sonntag, 19. Nov. mit Tanznachmittag (Eröffnung um 14 Uhr, Aufführung um 15 Uhr)

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité