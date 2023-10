Thé dansant Avenue de Tahiti Gacé, 22 octobre 2023, Gacé.

Gacé,Orne

Thé dansant organisé et animé par l’orchestre de l’Accordéon Club de Gacé (10 musiciens).

1 part de gâteau offerte.

Sur réservation..

2023-10-22 14:30:00 fin : 2023-10-22 18:30:00. .

Avenue de Tahiti Salle du Tahiti

Gacé 61230 Orne Normandie



Tea dance organized and hosted by the Accordéon Club de Gacé orchestra (10 musicians).

1 piece of cake offered.

Reservations required.

Baile del té organizado y presentado por la orquesta Accordéon Club de Gacé (10 músicos).

se ofrece 1 trozo de tarta.

Reserva obligatoria.

Thé dansant organisiert und moderiert vom Orchester des Accordéon Club de Gacé (10 Musiker).

1 Stück Kuchen wird angeboten.

Auf Reservierung.

