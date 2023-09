Verdun : histoire d’un quartier de Chantilly avenue de sylvie Chantilly Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Verdun : histoire d'un quartier de Chantilly

Dimanche 15 octobre, 11h00
avenue de sylvie Chantilly

Durée : 1h, gratuit dans le cadre des Journées nationales de l'Architecture

Une visite pour découvrir l'histoire du quartier de Verdun à Chantilly, de la gare des courses, aujourd'hui disparue, à la création de l'ensemble « Picardie » à la fin des années 1950.

Dessin d'un immeuble du quartier de Verdun, archives municipales de Chantily

