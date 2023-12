Repas dansant de la PenmaR’0se Avenue de Skibbereen Penmarch Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20 . Repas animé par Gordini.

Apéro, couscous, tarte aux pommes 20€.

Menu enfant 4€.

Repas à emporter 12€ à partir de 18h00 à la Cap Caval.

Entrée seule 5€. .

Avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Destination Pays Bigouden Sud

